Během sobotního dne se na domažlickém stadionu představilo sedm mužských a osm ženských klubů s celkem 262 závodníky.

A že se na špičkovou atletiku netěšili pouze organizátoři, ale i závodnicí, potvrdili svým výkonem muži pořádajícího oddílu. Členové AC Domažlice totiž v tomto kole zvítězili a druhý Spartak Praha 4 za sebou nechali o propastných 49 bodů. Vzhledem k tomu, že soupeři z hlavního města kralovali v prvním kole v Českých Budějovicích, dá se při závěrečném kole, které hostí 22. srpna právě pražský Spartak, očekávat nelítostný boj o letošní celkové vítězství v prvoligové soutěži.

A kdo se z borců v domažlickém dresu nejvíce přičinil v sobotním klání o zisk skvělých 240 bodů?

Z individuálních startů nejvíce bodů vybojoval Jan Tauer, který přispěl 22 body. Pátou pozici obsadil ve skoku vysokém, když překonal laťku ve výšce 189 centimetrů, osobním rekordem 662 centimetrů ve skoku dalekém dokonce vybojoval stříbro a v oštěpařské soutěži obsadil čtvrté místo. Skvělý počin tohoto atletického univerzála!

Příděl 17 bodů obstaral René Hamberger, když s výkonem 45,68 metru nestačil jen na soupeře z Karlových Varů. Dalších osm bodů vybojoval bronzovým umístěním ve vrhu koulí za výkon 15,95 metru.

Stejným počtem bodů přispěl do týmové kasy i Václav Carda. Domácí publikum, ale hlavně sám sebe, potěšil tento vrhač ovládnutím soutěže oštěpařů hodem dlouhým 52,98 m a mezi kladiváři bral cenné páté místo.

Vítězství vybojoval i trojskokan Gabriel Wiertz, když jako jediný překonal čtrnáctimetrovou hranici, konkrétně o třicet centimetrů.

Tradičně silnou disciplínou domažlických středotraťařů bývá i běh na 800 metrů, kde tentokrát druhou příčku vybojoval v sezonním maximu 1:56,48 min. Jakub Karlach. Do bodových týmových počtů v této disciplíně promluvili i Jiří Gregor a Aleš Novák.

Oslavovat vítězství mohli domácí fanoušci i v běhu na 1500 metrů, kde se zase po nějakém čase běželo pod magickou čtyřminutovou hranici. Respektive pokořil ji jen jeden běžec, a tím byl člen AC Domažlice Šimon Ekl. Ve svižném závodu využil svého pověstného finiše, kterým rozhodl o triumfu v cílové rovince v čase 3:58,74 min. Třetí doběhl jeho oddílový kolega Phillipe Carpentier (4:02,32 min.) před dalším týmovým parťákem Davidem Špindlerem (4:03,85 min.).

Na výborných šest bodů za páté místo dosáhl v běhu na 5000 metrů vytrvalec Lukáš Krýsl, který zaznamenal výkon 15:57,19 min. V předsunuté soutěži chodců na 10 km přispěl plným počtem jedenácti bodů Miroslav Fliegl. Úspěšné vystoupení pak stylově zakončil štafetový běh na 4x 400 metrů ve složení domažlického kvarteta Ekl, Karlach, Gregor a Peták. Domažličtí se totiž časem 3:27,22 min. radovali z triumfu.

„Běželo se mi těžce, protože jsem ještě ve čtvrtek běhal dvoukilometrové okruhy na soustředění v Alpách. Cílem tak bylo se zaháknout a přežít. Závěrečných tři sta metrů do cíle jsem začal zrychlovat a překvapivě jsem všem na posledních sto metrech utekl. Vyhrát ligu na domácím stadionu je další ze splněných přání, navíc to bylo okořeněno celkovým týmovým triumfem,“ popsal vývoj závodu a neskrýval v cíli nadšení vítěz patnáctistovky Šimon Ekl.

On i ostatní členové oddílu se na domácí ligu těšili celý rok a měli v plánu velkou show spojenou i s pyrotechnikou. Dobře známá ´koronavirová´ situace to ale rozhodla úplně jinak a nakonec vzali za vděk to, že vůbec mohli v Domažlicích startovat, předvést to nejlepší a přivítat několik fanoušků.

Nyní mohou jen věřit, že se do Domažlic první liga vrátí dříve než za dalších 12 let

Kompletní výsledky 2. kola atletické první ligy družstev v Domažlicích: https://online.atletika.cz/vysledky/44626/0/2

Družstva – 2. kolo v Domažlicích:

Muži: 1. AC Domažlice (240 bodů), 2. Spartak Praha 4 (191), 3. TJ Spartak Třebíč (149,5), 4. T. J. Sokol České Budějovice (126), 5. A. C. Sparta Praha (108,5), 6. TRIATLET Karlovy Vary (82), 7. Univerzitní sportovní klub Praha (73).

Celkově po dvou kolech vedou atleti Spartaku Praha 4 před AC Domažlice, který v úvodním kole v Českých Budějovicích skončil třetí, a Spartakem Třebíč.

Ženy: 1. ASK Slavia Praha (237), 2. Spartak Praha 4 (141), 3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín (137,5), 4. TJ Slavoj BANES Pacov (118), 5. TJ Lokomotiva Beroun (107,5), 6. A. C. Sparta Praha (96), 7. Univerzitní sportovní klub Praha (86), 8. T. J. Sokol České Budějovice (75).