Klíčovým atletem domažlického mužstva byl tradičně vrhač Dominik Sládek s 18 body, k němu se přidali René Hamberger s 16 a Kryštof Baxa s 15 body.

Výsledky atletů AC Domažlice, kteří skončili do 3. místa: 400 m – 2. Hrubý 50,20 s (OR), 3000 m – 3. Krýsl 8:56,78 min, 400 m př.: 2. Novotný 55,23 s, 4x400 m: 3. AC Domažlice (Pergler, Špindler, Novotný, Hrubý) 3:23,59 min, výška: 3. Kocián 1,95 m (OR), dálka: 3. Tauer 6,65 m (OR), koule: 2. Hamberger 15,95 m, disk: 1. Sládek 49,77 m, oštěp: 2. Rubáš 58,08 m.

AC Domažlice skončil čtvrtý ve druhém kole první ligy