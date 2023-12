Seriál Běžec Chodska 2023 zná své vítěze. Podívejte se na medialisty v jednotlivých věkových kategoriích.

Miroslav Benda (číslo 36). | Foto: Zdroj: mirasbendas

Celkové výsledky, muži (do 40 let): 1. Teska 170 bodů, 2. Plas 114, 3. Mitáček 79.

Muži (do 50 let): 1. Majer 194, 2. Fronk 161, 3. Petrásek 140.

Muži (do 60 let): 1. Kolář 146, 2. Lešek 137, 3. Hammerle 127.

Muži (do 70 let): 1. Benda 196, 2. Beroušek 170, 3. Dvorský 111.

Muži (nad 70 let): 1. Královec 184, 2. Fait a Kubal 177.

Ženy (do 35 let): 1. Peteříková 155 bodů, 2. Janovcová 127, 3. Machová 107.

Ženy (do 45 let): 1. Tichá 129, 2. Lebová 124, 3. Fronková 69.

Ženy (nad 45 let): 1. Forsterová 186, 2. Kobanová 143, 3. Hammerlová 100.