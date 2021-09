C1, předžáci: 1. K. Kvapil (K. Vary), 2. Petr Vejvančický (H. Týn). Žáci: 1. M. Kvapil (K. Vary), 2. Kliment, 3. Pavel Vejvančický (oba H. Týn). Dorost: 1. Drábek (H. Králové), 2. Kuneš, 3. Hartl (oba H. Týn). Dospělí: 1. Pivoňka, 2. Vrba (oba H. Týn), 3. Weber (SKVSČB). Veteráni: 1. Eberl (H. Týn), 2. Trampota (Potápky Plzeň), 3. Both (H. Týn). Žačky: 1. M. Hojdová, 2. Maťková (H. Týn). Dorostenky: 1. E. Hojdová (H. Týn) , 2. Kremrová (USK Praha). Dospělé: 1. Matulková (H. Týn), 2. Kvapilová (K. Vary), 3. Vrbová (H. Týn). Ženy v nejlepším věku: 1. Špringerová, 2. Zábranská (obě H. Týn).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.