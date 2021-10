Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu chystá na sobotu klub turistů v Domažlicích. Začíná u nové ZŠ v ulici Msgre B. Staška od 13.30 hodin do 14.30 hodin. Po pětikilometrové procházce s poznáváním listů, plodů, hub a zvířat čeká na účastníky občerstvení a pamětní list.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.