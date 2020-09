U Čertova kamene na Babyloně u Domažlic se v sobotu 5. září bude rozhýbávat 40tunový viklan.

Po Zlaté stezce na Čertův kámen. | Foto: Deník / Eva Kočková

Od 14:00 do 16:00 je plánované posouvání kamene, setkat se můžete s experimentálním archeologem Pavlem Pavlem, který se věnuje rozhýbání soch na Velikonočním ostrově. Pavel Pavel už ale u Čertova kamene byl, a to před 11 lety, kdy přesouval kámen do původní polohy. Letos se o to pokusí znovu. K tomu je připraven doprovodný program. U kamene to bude malování pro děti a pak ve stanu u Sauny se bude o kameni promítat krátký film. Od 17:00 se pak ve sportovním areálu u Sauny bude hrát, tančit a zpívat. Zahraje hned několik kapel – moderní country v podání Pilounů, dále to budou Turbo revival Plzeň a veselé hudební DUO Vašek a Vašek s hity od 70. let po současnost.