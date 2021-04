Bude možný volný výběr knih, ale nebude možné využívat čítárnu a uvnitř bude omezen počet lidí. Na internet pak bude vymezeno pouze patnáct minut. Knihy je možné nadále objednávat e-mailem: knihovna@mekbn.cz.

Knihovna má otevřeno v pracovní dny kromě úterý, a to v pondělí a ve středu od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek od 12 do 17 a v pátek od 9 do 17 hodin.