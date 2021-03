Chcete v těchto dnech potěšit zdravotníky? Zapojte se do akce Vitaminy lékařům a zdravotníkům, kterou organizují informační centra v regionu.

Již donesené dary pro personál v Domažlické nemocnici. | Foto: Josef Babor, Domažlicko

Stačí donést dobroty a pracovníci infocenter je předají do nemocnic. V informačním centru v Domažlicích a ve vestibulu MKS Modrá hvězda ve Kdyni jsou v pracovní dny od 8 do 15 hodin, v poběžovickém MKIS pak vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.