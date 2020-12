Budete letos posílat svým blízkým vánoční přání?

Pohlednice s motivem vánočních Domažlic. | Foto: Městské informační centrum Domažlice

Potěšte je pohlednicí s motivem vánočních Domažlic. K dostání jsou za 8 Kč v domažlickém infocentru, kde je možné zakoupit i poštovní známku. Městské informační centrum Domažlice se nachází na Chodském náměstí vedle Muzea Chodska - Chodského hradu a má otevřeno od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.