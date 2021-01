Sbírka ve městech a obcích vrcholí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Ještě tento pátek (13 – 17 hodin) a sobotu (9 – 13 hodin) můžete přispět do kasičky pro Tříkrálovou sbírku, která je umístěna ve vchodu do věže na náměstí v Domažlicích. Sbírka se letos kvůli epidemii koronaviru přesunula do online prostoru, na jejím webu lze přispět do virtuální kasičky, a to až do dubna. Na webu můžete též přivítat koledníky a přijmout online požehnání.