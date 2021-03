Mladý záchranář. Tak se jmenuje příměstský tábor, který v Domažlicích od 12. do 16. července pořádá oblastní spolek Českého červeného kříže.

Přihlašovat se je možné již nyní. Tábor je určen dětem od 6 do 10 let a v ceně 1050 Kč je i oběd a svačina. Děti se mohou těšit na bohatý program, např. základy první pomoc, maskování zranění, soutěže, hry či výlety do okolí.