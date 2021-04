Úkolem je zachytit svým objektivem krásy jara, vybrat nejpovedenější snímek a do 20. dubna jej zaslat na e-mail: akce@pssafir.cz. Na facebookové stránce pionýrské skupiny poté budou lidé hlasovat a vyberou tu nejhezčí fotku.

Hodnotit se bude ve věkových kategoriích do 8 let, od 9 do 12 let a od 13 do 15 let. Autoři tří nejoblíbenějších fotek dostanou jako cenu profesionální úpravu, tisk a zarámování jejich fotky ve Fotoateliéru Kdyně, který je partnerem soutěže.