Zavítejte na zámek v Horšovském Týně na Domažlicku i v těchto dnech, a to skrze virtuální prohlídku.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn. | Foto: Jaroslav Čedík

Vše najdete na facebookové stránce Státního hradu a zámku Horšovský Týn v sekci videa. Historie této renesanční stavby sahá až do třináctého století. Od 17. do první poloviny 20. století byl tento zámek sídlem rodu Trauttmansdorffů. Díky krátkým videím se dozvíte ledacos z historie a projdete si celý zámek. Podíváte se třeba do zámecké konírny, hrobky kostela sv. Anny, krásné knihovny, šperkovnice, zeleného či červeného salonku, jídelny, ložnice, ale třeba i do zámecké pekárny nebo do komnat komorníka.