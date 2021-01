Tip Deníku: Kasičky pro Tříkrálovou sbírku na Domažlicku

Letošní Tříkrálová sbírka je jiná než v uplynulých letech. Kvůli současné pandemii se přesunula do online prostoru a na webu www.trikralovasbirka.cz můžete přispět do virtuální kasičky. V některých městech a obcích na Domažlicku ovšem máte možnost přispět i do skutečných kasiček.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

V Domažlicích je kasička umístěna ve vchodu do věže na náměstí, a to od 11. do 23. ledna ve všední dny od 13 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 13 hodin. V Horšovském Týně naleznete charitní kasičku v Komunitním centru v ulici B. Němcové 35. Je zde otevřeno od 6. do 21. ledna během pondělků, střed a čtvrtků od 9 do 15 hodin. Další kasička bude umístěna v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni tuto sobotu 9. ledna od 12 do 16 hodin. Tříkrálová sbírka se letos koná po jednadvacáté a pořádá ji Charita Česká republika.