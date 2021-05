Malované kamínky se staly fenoménem po celém světě a nápad se ujal i v Česku. Lidé malují kamínky, píší na ně PSČ a pokládají na různá místa. Na nich je zase další lidé nacházejí a přenášejí jinam, přičemž vše se sdílí na sociálních sítích.

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně nyní vyzývá k tomu, abyste kamínky, které jste našli, či namalovali, přinesli právě do parku u muzea, akce trvá až do 31. května. Park je otevřený denně od 10 do 17 hodin.