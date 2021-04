Pak si nenechte ujít on-line přednášku cestovatele Michala Štepánka, která se koná v úterý od 18 hodin.

„Írán je kontroverzní země s přísným islámským režimem a nemá ve světě nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to škoda. Zažil jsem ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával města a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával, potkával spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého východu. A co jsem za tu dobu zjistil? Že tahle země je tak trochu jiná než nám ji předkládá okolní svět. A víte co? Však si o ni přijďte něco poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek,“ zve Michal Štepánek.

Přednáška je zdarma a spustíte ji prostřednictvím aplikace Zoom. Více informací se dozvíte na facebookové stránce Štěpy na cestách.