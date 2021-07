Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Od pátku do neděle se v chovatelském areálu ZO, v ulici Jindřicha Jindřicha v Horšovském Týně koná výstava drobného zvířectva, krajská výstava ovcí a koz a expozice exotického ptactva. Navštívit ji můžete v pátek od 14 do 18 hodin (bez prodeje zvířat) v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. O víkendu bude i tombola.