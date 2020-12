Problematika pěstounské péče a pomoc dětem v nepříznivé životní situaci jsou tématem besed z cyklu „V pěstounské rodině jsem doma“, které se konají na různých místech regionu.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Ve středu 16. prosince se již poněkolikáté uskuteční v Domažlicích v Kulturním centru Pivovar, a to od 17 hodin. Dozvíte se, kdo se může stát pěstounem a co je třeba promyslet před přijetím dítěte do rodiny.