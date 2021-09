V Trhanově se o víkendu uskuteční oslavy. Místní si připomenou 400 let od první písemné zmínkyo obci. V sobotu začíná program v 11 hodin jarmarkem s tradičními řemesly. Dorazí například kovář, perníkářka, přadlena nebo kořenářka. Na své si přijdou děti, protože je čekají tvořivé dílny. Vrcholem programu je vystoupení Konrádyho dudácké muziky z Domažlic, která se na pódiu objeví ve 13 hodin. Večer, konkrétně ve 20 hodin, se v restauraci U Svatého Jána představí kapela 1/2 Rebel. Neděle bude patřit dechovce, ve 14 hodin zahraje skupina Sedmihorka. Na oslavy 400 let od prvního záznamu, konkrétně o Trhanovském mlýnu, připravila obec také brožury. V nich autoři Václav Šafařík a Dagmar Šafaříková líčí bohatou historii, zmínili nejvýznamnější pamětihodnosti i osobnosti, které se tady narodily. Krátkou kapitolou věnují rovněž průmyslu a podnikání. Nechybějí ani turistické zajímavosti z okolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.