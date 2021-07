Kdy jindy, než teď udělat někomu z blízkých radost, vyřídit si nevyřešené, vysvětlit, co jsme nestačili. Deník úspěšně rozjel projekt Píšu ti. Napište svému milému, milé, svým rodičům, prarodičům, svým dětem dopis a my ho zveřejníme.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Shutterstock/Deník

A proč dopis? Znáte to přece sami. Chcete někomu blízkému něco důležitého říct, ale je to tak těžké. Otevřít se z očí do očí, nepřeskakovat myšlenkami a soustředit se na to, co má být vyřčeno. A co když příjemce našich slov již není mezi námi? A ve vás je tolik vět, které měly být vyřčeny. Vezměte cokoliv k psaní a napište mu nebo jí.