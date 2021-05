Muzikant Ondřej Brzobohatý

Skladatel, pianista, zpěvák a herec Ondřej Gregor Brzobohatý (38) má za sebou dvě autorská alba a tři muzikály. Nyní se ale vydal nečekaným směrem. Pro všechny, které udolává vleklá pandemie, vymyslel stolní hru Covid-19: Jsme v tom spolu, ksakru! Kromě toho utvořil dočasný boyband s kolegy Jakubem Prachařem, Vojtěchem Kotkem a Liborem Boučkem, jenž se v novém klipu nechal vystřelit do vesmíru s čerstvou devadesátnicí Jiřinou Bohdalovou. Někdo to rád pestré? Od hraní kubánské muziky v době, kdy studoval na konzervatoři, ušel syn slavných rodičů věru dlouhou cestu.

Hlavní téma

Legendy folku Dylan-Baezová-Donovan slaví životní jubilea. Jak ovlivnili tuzemskou hudbu?

Tak se to sešlo, že si letos připomínáme kulaté výročí hned tří velikánů angloamerického písničkářství. Držitel Nobelovy ceny Bob Dylan bude mít pozítří osmdesátiny. Jeho životní i pěvecká partnerka Joan Baezová se jich ve zdraví dočkala už v lednu. A nejmladší z toho spolku, skotský bard jménem Donovan, oslavil 10. května pětasedmdesáté narozeniny. Každý z nich zanechal nesmazatelnou stopu i v české kultuře. Jejich skladby nám pomáhaly v dobách nejtěžších, ať už v tragickém roce 1968, nebo v listopadu roku 1989, kdy se Joan Baezová stala jedním ze symbolů sametové revoluce.

Obyčejný život

Panenky Reborn - realisticky vypadající panenky budí i hrůzu. Rozhovor s jejich tvůrkyní

Vypadají jako živé, jen zaplakat. Jenže tato miminka nepláčou, jedná se totiž o panenky. Říká se jim reborn a spojeno je s nimi mnoho mýtů. Tak třeba, že si je pořizují ženy, které nemohou mít děti, nebo že to jsou hračky pro děti. Ale tak to není, jedná se výhradně o sběratelské kousky. Do světa realistických panenek nás nechala nahlédnout Dagmar Němcová, která se jejich výrobě věnuje již deset let.

Historie

Další díl historického seriálu odpoví na otázku, kde se u nás vlastně vzaly dýmky?

Nedovedeme si bez ní představit londýnského detektiva Sherlocka Holmese, francouzského komisaře Maigreta ani českého Krakonoše.

Dýmka je věc tak důvěrně známá, že se zdá, jako by tu byla odjakživa. A přece – ještě před pěti staletími o ní v českých zemích skoro nikdo nevěděl. To se změnilo po bitvě na Bílé hoře. Spolu s vpádem cizích vojsk k nám vtrhla i nová móda: kouření tabáku.

Seriál Svět whisky

Ve druhém díle odborník prozradí, jak se vlastně whisky připravuje.

V dalším pokračování seriálu Svět whisky si představíme, jak se tento světově proslulý destilát vlastně připravuje. A poradí nám odborník na slovo vzatý – Petr Vavřina z Palírny U Zeleného stromu, kde se nápoj připravuje stovky let.