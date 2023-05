Čtěte v sobotním vydání magazínu Víkend: Přehledně vše o vládních úsporách

Redakce

Vláda premiéra Petra Fialy se snaží vrátit Česko do formy, představila tak balíček úspor a reformu důchodového systému. Co všechno se změní a jak se to dotkne obyvatel republiky? Kompletní přehled nabídne magazín Víkend. V něm se čtenáři přenesou i na letošní Anifilm, z nějž nepochyně zaujme rozhovor s hollywoodským animátorem a režisérem Johnem Stevensonem. Sobotní příloha Deníku také poradí zahrádkářům, jak pěstovat rostliny v kyselé půdě. A chybět nebude ani tradiční seriál o původu slov.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vláda Petra Fialy zveřejnila soubor opatření, kterými chce omezit výdaje státu | Foto: Deník/Lukáš Kaboň