Třiaosmdesátiletá ikona českého filmu a dabingu je pořád v kurzu.

Herec Jiří Krampol. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Magazín VíkendZdroj: DeníkPořád v kurzu

Už dávno by mohl jen odpočívat a bavit se překládáním amerických vtipů, což ho opravdu hodně baví. Nicnedělání ale pro herce, dabéra a moderátora Jiřího Krampola prostě není, a tak stále hraje ve filmech a dvakrát do týdne vyráží na zájezdní představení. V těchto dnech navíc vycházejí dvě knihy, které jsou s jeho osobností úzce svázané. První se jmenuje Bavíme vás 150 let! a druhá Nadčasové povídky psané v kavárně Slavia. „Vymýšlet a rozpřádat naše příběhy a náměty budoucích divadelních scének byla jedna z činností, která mě v životě bavila snad nejvíc,“ říká Jiří Krampol.