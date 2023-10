Nepozornost při řízení stála za vážnou nehodou, která se stala v neděli mezi Klenčím pod Čerchovem a Draženovem. Zranění byla vážná.

Nehoda u Klenčí pod Čerchovem. Foto. HZS | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Řidička, ročník 1963, vozidla Volkswagen jedoucí od Klenčí pod Čerchovem na Draženov zastavila při okraji silnice a chtěla upravit klimatizaci ve vozidle, měla zapnutá výstražná světla. Zezadu do jejího vozidla narazil řidič, ročník 1981, vozidla Ford, který nesledoval situaci v silničním provozu před sebou a vozidlo přehlédl. Po nárazu bylo odraženo vozidlo Ford do příkopu a volkswagen se otočil do protisměru,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dechové zkoušky u řidiče i řidičky byly negativní. Výši škody na obou vozidlech domažličtí dopravní policisté vyčíslili na 690 tisíc korun.

Na místo musel letět kvůli vážným zraněním i vrtulník. „Na místě záchranáři zajistili ženu, ročník 1963, která utrpěla středně těžká zranění a při vědomí byla transportována leteckou záchrannou službou na akutní příjem FN-Lochotín. Muž, ročník 1981, z druhého automobilu utrpěl středně těžké zranění a byl transportován do Domažlické nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranářů Mária Svobodová.