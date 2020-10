Totálně zničený plot a auto na střeše. Takový pohled čekal na obyvatele rodinného domu v Semošicích po čtvrteční večerní nehodě. "Neznámý řidič jel s vozidlem tovární značky Fiat Stilo ve směru od Horšovského Týnu, nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu vozovky a při průjezdu zatáčkou dostal smyk. Vjel mimo komunikaci, kde narazil do oplocení domu. Pak se vozidlo odrazilo do prostoru mezi jiným domem a pravou krajnicí, kde se otočilo na střechu a zůstalo ve vjezdu," popsala průběh havárie mluvčí policie Dagmar Brožová.

Policii dosud neznámý řidič se z havarovaného vozu dostal ven. "Z místa dopravní nehody pak odjel v nezjištěném osobním vozidle směrem na obec Křenovy," uvedla mluvčí.

Na havarovaném vozidle vznikla škoda 30 tisíc korun. "Na oplocení domu byla škoda vyčíslena na 30 tisíc korun, na fasádě a vjezdové bráně druhého domu na 20 tisíc korun," dodala mluvčí s tím, že dopravní policisté se snaží zjistit identitu řidiče.

Vyjel ze silnice a vrazil do sloupu. Od nehody ujel

Dopravní policie z Domažlic řeší i další nehodu, při které viník odjel, aniž by událost nahlásil. "V nezjištěné době mezi 15. a 22. říjnem narazilo do telfonního sloupu u silnice mezi Velkým Malahovem a Zhoří neznámé vozidlo. Řidič zřejmě přejel do protisměru, na krajnici a sjel ze silnice přímo do sloupu," uvedla Brožová. Na sloupu vznikla desetitisícová škoda. "Neznámý řidič nehodu nenahlásil a z místa odjel," doplnila mluvčí.

Policie vyzývá případné svědky k poskytnutí informací na telefonní číslo 974 331 255 nebo 974 331 259. "Přihlásit se mohou také na Dopravním inspektorátu v Domažlicích nebo na tísňové lince 158," dodala Brožová.