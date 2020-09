Šok, zmatek a meze plné zraněných. Takovou železniční nehodu ve Kdyni na Domažlicku nepamatují. Těsně za nádražní budovou se včera ráno srazil osobní vlak se servisní diagnostickou soupravou.

Nehoda se vyžádala devatenáct zraněných. Na místě kromě zdravotníků zasahovalo několik policejních a hasičských jednotek. Záchranáři pomáhali raněným cestujícím z vlaku a poskytovali jim první pomoc. Zapojili se však i náhodní svědci.

„Jel jsem zrovna pro jednu paní,“ řekl svědek nehody, který vzápětí ukázal na ženu ležící na nosítkách na chodníku. „Je na tom asi nejhůř, má roztrženou hlavu a nějaké zlomeniny,“ dodal.

Mnohem hůř však na tom ale strojvedoucí, kterého museli hasiči z vlaku vyprostit. Kabina byla promáčknutá, sedadlo vytržené, z pracovní desky trčely vyrvané dráty a dveře kabiny ležely na zemi v trávě.

„Další čtyři osoby jsme vyvedli a vynesli ze soupravy,“ uvedl mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.

„Celkem bylo na tuto událost nasazeno osm vozů, vůz pro řešení hromadného postižení osob a dva vrtulníky,“ shrnula za zdravotnickou záchrannou službu Mária Svobodová. Čtyři zranění byli podle ní letecky transportováni do Fakultní nemocnice v Plzni, dva do Motolské nemocnice v Praze. Další zranění byli převezeni do nemocnic v Domažlicích, Klatovech a ve Stodě.

ZRANĚNY JSOU I DĚTI

Zranění utrpělo i pět školáků. Například žačka z Pocinovic nedojela na svou první praxi a skončila s poraněním nohy v péči lékařů. Na místo za ní přijela vyděšená matka.

„Volal mi šéf z práce, který se zná s jedním ze strojvedoucích. Jak je na tom moje dcera, jsem v tu chvíli nevěděla. Volala mi úplně v šoku. Říkala, že jí chybí něco nad kotníkem a že jí dali dlahu. Víc jsem se v tu chvíli nedozvěděla,“ sdělila Deníku matka slečny, která ráno odjížděla do školy na poslední chvíli. „Od 2. září se měnily jízdní řády. Špatně se podívala a chvátala. Ještě si ve vlaku četla a poslouchala hudbu. Ani nevěděla, co se vlastně stalo,“ doplnila matka, kterou na nádraží dovezl ochotný soused.

JEL NA ČERVENOU?

Příčinou střetu osobního vlaku jedoucího od Klatov na Domažlice by mohla být chyba strojvedoucího . Podle prvních informací, které Deník získal, měl jet na červenou. Přesná příčina je ale v šetření domažlických kriminalistů, pomůže i rozbor záznamu elektronického rychloměru.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová.

Správa železnic předběžně odhadla, že na motorovém voze vznikla škoda za 4,2 milionu korun, na lokomotivě za 500 tisíc a na kolejích za 50 tisíc korun.

S odstraněním vykolejeného vlaku pak pomáhaly vyprošťovací jeřáby z Chebu, Českých Budějovic a podvalník z Prahy. Do odpoledních hodin byla a doprava na trase zastavena.