K dopravní nehodě došlo 5. května v 7:45 hodin na parkovišti v ulici U Nemocnice v Domažlicích.

Dvaatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Peugeot jel k hlavní silnici, za jízdy se plně nevěnoval řízení, když se shýbl při nastavování topení ve vozidle. ,,Narazil pravou přední částí svého vozu do zaparkovaného vozidla Renault Megane. To bylo poté odraženo na další zaparkovaný automobil Škoda Felicia. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 17 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že při šetření dopravní nehody policisté zjistili, že řidič má na základě rozhodnutí Městského úřadu Písek uložen trest zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců, a to od prosince 2019 do prosince 2020.