Hasiči dětem, které byly účastníky nehody, poskytli posttraumatickou intervenční péči a darovali jim také plyšové dráčky. „Ze stanice Košutka na místo dorazil evakuační autobus, který odvezl nezraněné do Plzně,“ uvedl Petr Poncar, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Cestující hrdina: Podle deníku Právo se řidiči autobusu udělalo za jízdy zle, proto se se s protijedoucím vozidlem srazil. Duchapřítomně pak podle místostarosty Šťáhlav Pavla Štětiny (Nezávislí) zareagoval jeden z cestujících, mladý muž, který řízení strhl a zabránil ještě větší kolizi. Server novinky.cz uvádí, že autobus začal couvat, když šofér upadl do ztrnulého stavu, měl mít dokonce u úst pěnu. „Mladík se mu snažil sundat nohu z plynu a volantem pohnout tak, aby autobus nejel dolů z kopce, ale zastavil o zeď zámeckého areálu. To se mu naštěstí povedlo,“ popsal pro Právo místostarosta.

Policejní mluvčí Barbora Šmaterová doplnila, že k nehodě došlo tak, že řidič autobusu (r. 1983) při projíždění kruhového objezdu do ulice U Křížku se bočně střetl s projíždějícím osobním vozidlem a následně havaroval do sloupu elektrického vedení. Nárazem se autobus samovolně rozjel zpět, kde narazil do dopravního značení autobusové zastávky, odpadkového koše a zastavil se až o oplocení domu. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní, výše škody je předběžně vyčíslena na více než jeden milión korun.