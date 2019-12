Když se peugeot večer řítil po hlavní silnici směrem na Horšovský Týn, neměl ještě řidič tušení, že se mu rychlost vymstí.

Vážná nehoda u Horšovského Týna | Foto: PČR

U chatové osady Podhájí dostal na mokré silnici smyk a vjel do protisměru. “Dále pokračoval do příkopu, kde narazil do dopravní značky ‘restaurace’,” zmínila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Automobil se překotil přes střechu a skončil v bříze, kterou nárazem přerazil. Řidič, jehož totožnost není známá, musel být transportován vrtulníkem do plzeňské nemocnice. Zranění navíc nedovolovala provést dechovou zkoušku. Proto mu byl v nemocnici zajištěn odběr krve. Vzhledem k tomu, jak nehoda dopadla a vypadala, nejsou na voze vyčísleny tak velké škody. Na Peugeotu 206 vznikla škoda za 20 tisíc, na dopravní značce ve výši 8 tisíc a na přeraženém stromu za 2 tisíce. Nehoda je v šetření a totožnost řidiče zjišťují domažličtí dopravní policisté.