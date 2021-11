Záchranné složky zasahovaly u nehody auta na obchvatu Staňkova. "Vozidlo skončilo na střeše mimo komunikaci," informoval mluvčí hasičů Petr Poncar. Při nehodě se zranila 80letá řidička vozu. "Utrpěla lehká zranění, se kterými jsme ji transportovali do Domažlické nemocnice," doplnila Andrea Divišová ze záchranné služby.

Co se na místě stalo, vysvětlila mluvčí policie. "K nehodě došlo na křižovatce mezi obcemi Staňkov, Křenovy a Ohučov. Řidička jela od Staňkova a v křižovatce si spletla brzdový pedál s plynovým, přejela hlavní silnici a vjela do příkopu. Při havárii se auto přetočilo an střechu. Škoda byla vyčíslena na zhruba 60 tisíc korun na voze a tisíc korun na rozrytém příkopu," uvedla Dagmar Brožová.