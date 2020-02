Ve Kdyni v lokalitě Na Kobyle se v pondělí ráno srazily dva osobní vozy. Při nehodě došlo ke zranění tří mužů a jedné ženy.

Nehoda ve Kdyni. | Foto: HZS PK

Zdravotnická záchranná služba z místa transportovala pozemní cestou dva muže 44 let a 28 let a ženu 18 let do Domažlické nemocnice s lehkými až středně těžkými zraněními. „Letecká záchranná služba si do péče převzala muže narozeného v roce 2002, kterého transportuje se zajištěnými dýchacími cestami na Emergency Fakultní nemocnice Plzeň,“ informovala za záchranáře Andrea Divišová.