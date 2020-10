Začátek října se traktoristovi nepovedl. Při vyhýbání se autu to vzal přes pravý příkop, načež skončilv levém příkopu a ve stromě.

Nehoda traktoru. | Foto: Policie ČR

„Traktor John Deere s přívěsem řídil pětapadesátiletý muž. Částečně najel na pravou krajnici, z části se dostal do pravého příkopu, odkud se pokusil vrátit na silnici,“ popsala manévr policejní mluvčí Dagmar Brožová. Traktoristovi se návrat na asfalt podařil, ovšem vyjel do protisměru dál, než počítal. Zamířil do levého příkopua narazil do jabloně. „Řidič se při nárazu lehce zranil. Na stroji vznikla škoda za 13 tisíc korun,“ doplnila Brožová. Přívěs vyvázl bez úhony, ovšem na jeho nákladu – IBC nádrži – vznikla škoda za tisíc korun.