Teprve osmnáctiletá dívka dostala smyk, zranění která utrpěla, byla neslučitelná se životem.

Policie ČR, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

K nehodě došlo po 19 hodině v neděli na silnici č. III/19514 mezi obcemi Mnichov a Poběžovice na Domažlicku. "Podle dosud zjištěných skutečností při průjezdu levotočivou zatáčkou uvedla z dosud nezjištěných důvodů vozidlo do smyku a následně vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do stromu," přiblížila okolnosti nehody mluvčí policie Iva Vršecká.

Na místo nehody spěchal ke zraněné vrtulník. Zranění, která mladá žena utrpěla, byla ale neslučitelná se životem. Policie okolnosti nehody nadále vyšeřuje.