Hned ke dvěma dopravním nehodám cyklistů došlo dne 21. května. „V 10:55 hodin jel třiapadesátiletý cyklista na jízdním kole značky Virginia v Masarykově ulici v Domažlicích po chodníku podél silnice ve směru na Kdyni. Vjel na místní komunikaci, kde narazil do vozidla Subaru Forester, jehož řidič stál z důvodů vyvolaných silničním provozem před hranou křižovatky," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Na vozidle vznikla škoda 500 korun, na jízdním kole rovněž 500 korun. Cyklista při srážce utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Dechové zkoušky byly u obou účastníků nehody negativní.

Za dvě hodiny jeli dopravní policisté k další dopravní nehodě cyklisty. Tentokrát do Starce. Zde v 13:10 hodin jel sedmiletý chlapec na dětském kole značky Favorit. „Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci nedal přednost v jízdě osobnímu automobilu Hyundai Atos-Prime jedoucímu po místní komunikaci ve směru na Prapořiště a došlo ke střetu. Při nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty, který byl převezen na ošetření do Domažlické nemocnice," informovala Brožová. Požití alkoholu u jednapadesátileté řidičky policisté vyloučili dechovou zkouškou. Na kole vznikla škoda 500 korun, na osobním vozidle 10 tisíc korun.

Při šetření této události policisté zjistili, že chlapec jako cyklista mladší 18 let za jízdy nepoužil ochrannou přílbu a jako dítě mladší 10 let jel na jízdním kole na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci bez dohledu osoby starší 15 let. V souvislosti s touto nehodou je důležité zmínit, že nošení helmy je v České republice povinné u cyklistů do 18 let. Její požívání se ale doporučuje i dospělým.