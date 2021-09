„Požití alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek u řidiče osobního vozidla policisté na místě vyloučili,“ doplnila Jiroušková. Nehodu si do vyšetřování převzali domažličtí kriminalisté.

Na místo bylo vysláno několik posádek záchranářů včetně vrtulníku, ani to však muži život nezachránilo. „Muž utrpěl četná a velmi vážná zranění, přes veškerou snahu záchranářů lékař na místě konstatoval úmrtí,“ sdělila za záchranáře Mária Svobodová.

„Podle dosavadního šetření dvaadvacetiletý řidič volva zezadu narazil do vpředu jedoucího malotraktoru, jehož řidič byl po nárazu z vozidla vymrštěn do silničního příkopu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

