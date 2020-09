Třiapadesátiletý řidič mířící se svou Škoda Felicií od Horšovského Týna na Horšov skončil mimo silnici.

Nehoda u Horšova z 14. září. | Foto: PČR

Do příkopu se dostal po nárazu do dopravní značky. K nehodě došlo v pravé poledne hned v pondělí 14. září. „Při jízdě vjel na pravý okraj pozemní komunikace a narazil do značky Hlavní pozemní komunikace. Poté sjel do příkopu,“ popsala průběh nehody policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že se nehoda obešla bez zranění a škody na vozidle byly vyčísleny na 10 tisíc korun. Škoda vznikla i na značení, a to ve výši 1 tisíce korun. Alkohol při nehodě roli nesehrál.