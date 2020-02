Ve středu 12. února v odpoledních hodinách došlo mezi obcemi Domažlice a Horšovský Týn v katastru obce Meclov k dopravní nehodě.

„Šestašedesátiletá řidička při řízení osobního vozidla Škoda Fabia od Domažlic na Horšovský Týn nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že při projíždění pravotočivé zatáčky dostala řidička na zasněženém, neposypaném povrchu silnice smyk. Vyjela vlevo do protisměru, kde za levou krajnicí narazila do směrového sloupku, dále vyjela vlevo mimo silnici, kde narazila do stromu. Poté se vozidlo převrátilo na střechu. „Dechová zkouška na alkohol byla provedena elektronickým přístrojem, její výsledek byl negativní,“ uvedla mluvčí Dagmar Brožová.