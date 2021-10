Jednašedesátiletý muž se vydal ve čtvrtek krátce po poledni z Draženova do Nového Kramolína. Cestou ale ve Ždánově havaroval, protože za volantem usnul.

Jednašedesátiletý šofér Škody Octavie se při nehodě ve Ždánově zranil. Skončil v Domažlické nemocnici. | Foto: archiv PČR

Šofér Škody Octavie přitom vyletěl ze zatáčky, naboural do ocelových vrat a skončil na zahradě u domu. „Tam narazil do dalšího oplocení a poté do odstaveného vozidla Alfa Romeo, které se odrazilo a skončilo na hydraulickém zvedáku. Ten poškodil další automobil Škoda Fabia,“ popsala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že šofér poničil ještě třetí vozidlo Ford Galaxy.