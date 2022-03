Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou sjel vpravo do příkopu, kde postupně narazil do dvou ovocných stromů. Policistům řidič řekl, že při jízdě zatáčkou upadl do mikrospánku. „Alkohol policisté u muže vyloučili odborným měřením. Při nehodě se nikdo nezranil,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Škoda na vozidle a přívěsu je téměř devadesát tisíc korun. Stromy a svršek silničního příkopu vyjdou na osm tisíc korun.