"Neznámý řidič osobního auta červené barvy a nezjištěné registrační značky jedoucí světelnou křižovatkou z ulice Pivovarská při odbočování vpravo do ulice Komenského narazil na přechodu pro chodce do přecházející chodkyně. Žena přecházela na přechodu pro chodce v době, kdy na semaforu se signály pro chodce svítilo zelené světlo. Utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice k ošetření. Neznámý řidič z místa dopravní nehody ujel," popsala mluvčí.

Matka v deliriu chtěla zabít čtyřletou dcerku, vyvázla s podmínkou

Svědci události, které policisté hledají, by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. Mohou se přihlásit osobně na domažlickém dopravním inspektorátu, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.