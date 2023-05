Policisté hledají svědky střetu osobního auta s chodkyní v Poděbradově ulici v Domažlicích.

Místo, kde došlo v Domažlicích ke střetu auta a chodkyně. | Foto: PČR

Při dopravní nehodě se v pátek před polednem střetlo osobní auto s asi 25letou chodkyní. "Řidič s vozem Hyundai vyjížděl ze dvora bývalé prodejny a srazil přitom ženu, která jeho vozidlo obcházela z pravé přední strany. Chodkyně po nárazu upadla na silnici. Když se zvedla, od řidiče nechtěla odvézt do nemocnice ani nežádala příjezd sanitky. Z místa hned odešla se starším mužem směrem k autobusovému nádraží," informovala mluvčí policie Barbora Šmaterová s tím, že žena údajně spěchala do zaměstnání. "Sražené bylo asi 25 let, část jejího oblečení byla červená. Je možné, že se jednalo o cizinku," dodala mluvčí policie.

Domažličtí dopravní policisté nyní hledají případné svědky této nehody, kteří by jim pomohli objasnit průběh a příčinu nehody a také odhalit totožnost chodkyně. "Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě a pomoci s objasněním totožnosti neznámé chodkyně, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158," vyzvala mluvčí policie.

