Nehoda se stala v úterý kolem 21.30. Řidič se snažil předjet automobil značky Renault Megane a přitom dostal smyk. Nakonec skončil v příkopu, kde se vozidlo dvakrát převrátilo přes střechu.

Podle domažlické policejní mluvčí Dagmar Brožové utrpěl při nehodě zranění on i jeho spolujezdec. Sanitky oba pacienty odvezly k ošetření na chirurgii do Stodské nemocnice. Dechová zkouška vyloučila, že pětadvacetiletý šofér by usedl za volant pod vlivem alkoholu. Způsobená škoda činí 120 tisíc korun. Událostí se i nadále zabývá domažlický dopravní inspektorát.