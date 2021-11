Řidič pod vlivem alkoholu narazil do stromu, do nemocnice ho vezl vrtulník

Letecky byl transportován do nemocnice v Plzni se středně těžkým zraněním devětadvacetiletý řidič poté, co jeho jízda na Ždánov skončila nárazem do stromu. Jak ukázala provedená dechová zkouška, sedl za volant pod vlivem alkoholu.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK