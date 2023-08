K nepříliš časté nehodě vyjížděli policisté v minulém týdnu na Domažlicku. Řidič osobního auta nezvládl jízdu, dostal smyk a naboural do Tatry hasičů, kteří v místě uklízeli po nehodě.

Nehoda u Domažlic. | Foto: PČR

Nehoda se stala 2. srpna po 19. hodině na silnici I/26 mezi obcemi Kdyně a Domažlice. „Třiadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia jedoucí ve směru od Domažlic na Kdyni nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíždění pravotočivé zátočiny dostal na mokré vozovce smyk. S vozidlem najel do protisměru na krajnici, kde narazil do silničních svodidel, od kterých byl následně odražen do stojícího vozidla HZS Domažlice Tatra, které bylo postaveno na pozemní komunikaci. Hasiči zde prováděli úklidové práce po předchozí dopravní nehodě,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Při dopravní nehodě se nikomu nic nestalo. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 215 tisíc korun.

Na Chodrockfestu v Domažlicích poprvé zahrají Horkýže Slíže