Mokrá vozovka byla příčinou smyku vozidla Renault Thalia, které řídil šestapadesátiletý muž.

Z místa nehody. | Foto: PČR

Po smyku vyjelo vozidlo mimo komunikaci a čelně narazilo do stromu. „Po nárazu bylo vozidlo odraženo na silnici a v protisměru levou stranou narazilo do svodidel. Následkem nárazu se stromu ulomila část koruny a spadla na vozidlo BMW, které jelo směrem na Horšovský Týn,“ doplnila policejní mluvčí Dana Ladmanová. Dopravní nehoda se stala v neděli mezi Horšovským Týnem a obcí Lazce. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. „Řidič z renaultu byl převezen k vyšetření do nemocnice v Domažlicích,“ dodala Ladmanová s tím, že hmotná škoda činí 62 tisíc korun.