Řidič nákladního vozu boural v Holýšově, z místa nehody ujel

Policisté pátrají po řidiči, který s nákladním vozem boural v Holýšově. Událost se stala v pondělí po 13. hodině ve Slepé ulici. Šofér odtud vyjížděl do Školní ulice, ale přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího automobilu značky Renault Thalia.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská