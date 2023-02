"Řidič ročník 1952 zde projížděl vozem Škoda Yeti levotočivou zatáčkou, když najel na krajnici. Vozidlo bylo odraženo do příkopu a dále do pole," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová k nehodě. Karambol se neobešel bez zranění. "Řidiče jsme s lehkým zraněním převezli do Domažlické nemocnice," řekla Andrea Divišová ze záchranné služby.