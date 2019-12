Dopravní nehoda se stala 25. listopadu v 08:15 hodin na komunikaci mezi obcemi Vidice a Olešná.

„Na mokrém povrchu komunikace dostal s vozidlem smyk, přejel za pravou krajnici, kde narazil do směrového sloupku. Dále vyjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Vůz se poté vrátil zpět na komunikaci, kde se zastavil na střeše. Zraněný řidič byl převezen do Domažlické nemocnice. A alkohol byl u něj vyloučen. Nehoda se dále vyšetřuje.