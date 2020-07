Novopečený dospělý muž a řidič zahájil nový červencový týden havárkou.

Osmnáctiletý mladík s vozem Škoda Felicie vjel na hlavním tahu u Draženova do protisměru. „Řidič mířil od Draženova na obec Březí. Nevěnoval se plně řízení. Vjel do protisměru, začal prudce brzdit, načež vjel vlevo do silničního příkopu. Tam s vozem narazil a poškodil dopravní značení,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Nehoda se naštěstí obešla bez jakéhokoli zranění a roli za volantem nesehrál ani alkohol. Nicméně automobil to odnesl. Mladík na něm způsobil havárií škodu ve výši 25 tisíc korun. Nehodu dále řeší policisté z Dopravního inspektorátu Domažlice.