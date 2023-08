Dvě dopravní nehody osobních vozidel, při nichž došlo k vážným zraněním neslučitelných se životem, se staly v úterý 29. srpna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

K první nehodě s tragickými následky došlo v úterý kolem jedenácté hodiny mezi obcemi Borovice a Velký Malahov. Na místě zasahovaly pozemní výjezdové skupiny oblasti Domažlice a letecká záchranka z Líní. „Muž, asi padesátiletý, utrpěl velmi vážná traumatická zranění, přes veškerou snahu zasahujících záchranářů musel lékař konstatovat jeho úmrtí na místě,“ za záchranáře informovala Mária Svobodová.

„Řidič jel s osobním vozidlem tovární značky Smart ve směru od obce Velký Malahov na obec Borovice a v prudké pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil na mokré vozovce rychlost, dostal smyk, vjel do pravého příkopu, kde narazil do stromu,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová s tím, že byla nařízena soudní pitva a věc si na místě převzali domažličtí kriminalisté.

K další tragické nehodě došlo kolem půl druhé odpoledne na silnici mezi obcemi Draženov a Klenčí pod Čerchovem. Podle zjištění policie jela řidička narozená v roce 1967 se Škodou Fabia od Draženova ke Klenčí pod Čerchovem. „Při projíždění pravotočivé zatáčky dostala na mokré vozovce smyk, vjela vlevo do levého příkopu, kde narazila pravým bokem vozidla do stromu. Spolu s řidičkou byl ve vozidle spolujezdec narozený v roce 1999. Řidička utrpěla zranění a byla letecky transportována do zdravotnického zařízení,“ uvedla policejní mluvčí. „Spolujezdce se bohužel zachránit nepodařilo, ten na místě svým zraněním podlehl a byla nařízena soudní pitva. U řidičky byl vyžádán odběr krve,“ dodala mluvčí. Věc si na místě převzali domažličtí kriminalisté. Silnice je již průjezdná.